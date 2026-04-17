Doctor Doom fanger Mjølner med bare hendene i den første traileren for Avengers: Doomsday

CinemaCon er i full gang, og i går kveld inntok Disney hovedscenen for å vise frem alt de har på gang i kinokalenderen. Selvfølgelig kan vi ikke diskutere Disney-filmer uten å snakke om de neste store Marvel-utgivelsene. På CinemaCon ga musen fansen en ny titt på den etterlengtede Avengers: Doomsday.

Via Variety har vi alle de saftige trailerdetaljene, selv om vi ennå ikke har sett den selv. Traileren begynner med et bilde av Robert Downey Jr.s Doctor Doom, som forbereder seg på å invadere multiverset. Deretter klipper vi til Sir Patrick Stewarts Professor X som ser ut av vinduet på X-Mansion.

Det meste av traileren derfra gir oss et glimt av kampene vi får se, og crossover-sekvensene som kommer til å oppstå. Gambit, Mystique, Yelena, Shang-Chi, Thor og Steve Rogers er alle tilbake i traileren, og Thor ser ut til å ha et stort fokus når han møter selveste Doctor Doom. Captain America dukker opp for å slå seg sammen med ham på et tidspunkt, og henter til og med Mjølner, Tors hammer. Han er imidlertid ikke den eneste som kan tukle med den norrøne gudens våpen, ettersom Doctor Doom fanger Mjølner i traileren. Forvent mange kamper i den siste filmen, som har premiere den 18. desember 2026.