Doctor Strange blir med i Spider-Man 3

I forrige uke kom Jamie Foxx i skade for å bekrefte ryktene om at han vil ha en viktig rolle i den tredje Spider-Man-filmen i "Home"-serien, og nå har vi fått en klar indikasjon på hvordan det er mulig å eventuelt bringe Electro tilbake.

The Hollywood Reporter kan nemlig avsløre at Benedict Cumberbatch vil komme tilbake som Doctor Strange i det vi foreløpig bare kan kalle Spider-Man 3 for enkelhets skyld. Kildene deres hevder at Strange vil innta farsrollen Tony Stark hadde i Homecoming og til en viss grad Nick Fury hadde i Far From Home, men verken Sony eller Marvel ønsker å kommentere de påstandene.