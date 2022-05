Doctor Strange in the Multiverse of Madness slått av Spider-Man og James Bond

HQ

I går hadde endelig Doctor Strange in the Multiverse of Madness endelig premiere, og som forventet var det mange som tok turen på kino for å se den. Nå vet vi hvor mange.

Disney skriver i en pressemelding at Doctor Strange in the Multiverse of Madness fikk rundt 26.000 personer til å dra på kino i Norge i går, noe som betyr at filmen tjente omtrent kr 3,6 millioner kroner på premieredagen. Dette gjør at Dr. Strange 2 hadde Marvels femte beste premieredag her til lands siden Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War, Iron Man 3 og Spider-Man: No Way Home gjorde det bedre. Dermed trenger man ikke å være den skarpeste kniven i skuffen for å forstå at filmen også hadde 2022s nest beste premieredag. Samtidig får vi vite at disse tallene gjør Doctor Strange in the Multiverse of Madness til den tredje mest sette filmen på premieredagen under pandemien siden James Bond: No Time to Die fortsatt topper listen.

Har du sett filmen? Hva synes du eventuelt?