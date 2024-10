Doctor Who-stjerner samler inn tusenvis av kroner til veldedighet med signerte MTG-kort

HQ

Magic the Gathering ekspanderer stadig inn i nye universer og IP-er, noe som betyr at det selvfølgelig finnes kort basert på Doctor Who der ute. Men hvis du ønsker å dekorere samlingen din med noen helt spesielle kort, kan det være lurt å ta en titt på War Child UKs nye kampanje.

I Gathering for Good 2024 signerer stjerner som David Tennant, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Billie Piper og mange flere fra Doctor Who's fortid Magic the Gathering-kort for å samle inn penger til Children in Conflict, som beskytter de som har blitt rammet av krig.

Med de eskalerende konfliktene i Palestina som sprer seg til andre steder i Midtøsten, og krigen i Ukraina som fortsatt raser, har Children in Conflict som mål å hjelpe barn og familier gjennom førstehjelp, terapi og rådgivning. Du kan lese mer om Gathering for Good-prosjektet her.

