Dødelig angrep rammer synagogen i Manchester på jom kippur Gudstjenestedeltakere ble utsatt for vold på den helligste dagen i den jødiske kalenderen.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at en voldelig hendelse utspilte seg i morges ved en synagoge i Manchester mens de troende markerte Yom Kippur, noe som resulterte i to omkomne og at den mistenkte ble drept av politiet. Myndighetene beskrev en mann som kjørte inn i fotgjengere før han angrep en sikkerhetsvakt, noe som førte til en rask respons fra politifolk som nøytraliserte trusselen. Flere personer er fortsatt i alvorlig tilstand, mens nødetatene sikret området og undersøkte mulige eksplosiver. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoene nedenfor eller på følgende lenke. Go!