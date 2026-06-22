Dødelig skyting på skole i Filippinene

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Filippinene har vært rammet av en dødelig skyting på en skole, ifølge The Manila Times og YLE. Minst tre personer er drept og fem skadet ved San Jose National High School i byen Tacloban.

Skytingen fant sted klokken 09.00 mandag morgen. Én mistenkt er pågrepet, mens den andre fortsatt er på frifot.

Videoer som sirkulerer på nettet viser elever og lærere som flykter fra skolen i panikk, noen i tårer, mens en såret jente blir båret ut av medelever. Det foreligger ubekreftede rapporter om at minst én av de omkomne var en elev.

Skolemassakrer er sjeldne på Filippinene.