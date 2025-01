Dødelig varme kan føre til 50 % flere dødsfall i Europa innen 2100

HQ

En ny studie spår at Europa kan oppleve en økning på 50 % i antall dødsfall som følge av ekstreme temperaturer innen 2100. Mens noen har hevdet at global oppvarming kan redde liv ved å redusere antallet kuldedødsfall, viser forskningen det motsatte: Det forventes at antallet varmerelaterte dødsfall vil overgå antallet kuldedødsfall med en betydelig margin. Studien antyder at selv i det beste klimascenarioet kan det forekomme 8000 ekstra dødsfall årlig. I det verste scenariet stiger dette tallet til 80 000. Sør-Europa, særlig Middelhavsområdet, vil bære hovedbyrden av denne varmen, mens de nordlige regionene kan oppleve litt færre dødsfall. Men det er ikke bare den ekstreme sommervarmen som utgjør en trussel; selv milde temperaturer kan forårsake stille skader og ramme eldre og syke. Ifølge forskerne kan klimatilpasningstiltak som klimaanlegg og flere grøntområder i byene hjelpe, men det er fortsatt avgjørende å takle klimaendringene i seg selv.

Tror du byene i de varmeste områdene gjør nok for å forberede seg på disse ekstreme temperaturene?

