Dødelige sammenstøt på grensen mellom Pakistan og Afghanistan i natt Dette er de alvorligste kampene mellom nabolandene siden Taliban kom til makten i Kabul.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at det i natt har brutt ut kamper langs grensen mellom Pakistan og Afghanistan, noe som har ført til at flere titalls krigere er drept og fått Islamabad til å stenge viktige grenseoverganger. Konfrontasjonen begynte etter at pakistanske luftangrep inne på afghansk territorium skal ha utløst gjengjeldelsesangrep fra Taliban-styrker. Begge regjeringer beskyldte hverandre for opptrappingen og hevdet å ha påført hverandre store tap, selv om ingen av dem kunne legge frem bevis. Sporadiske skuddvekslinger ble fortsatt hørt i enkelte områder søndag, samtidig som regionale makter, inkludert Qatar og Saudi-Arabia, oppfordret begge parter til å avstå fra ytterligere vold. Dette er de mest alvorlige kampene mellom nabolandene siden Taliban kom til makten i Kabul. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Pakistan-Afghanistan Torkham-grensen, Landi Kotal // Shutterstock