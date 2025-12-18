Dødsårsaken til Rob Reiner og hans kone offentliggjort

HQ

Los Angeles County Medical Examiner har bekreftet at filmskaperen Rob Reiner og hans kone, fotografen Michele Singer Reiner, døde av flere skarpe voldsskader, noe som gjør at dødsfallet er et drap.

Ifølge offisielle dokumenter som ble offentliggjort torsdag, skjedde begge dødsfallene søndag 14. desember, samme dag som likene ble funnet i parets hjem i bydelen Brentwood i Los Angeles.

Om Nick Reiner, 32 år

Sønnen deres, Nick Reiner (32), ble arrestert senere samme dag og har siden blitt siktet for to tilfeller av overlagt drap, i tillegg til en spesiell anklage om bruk av kniv. Han møtte kort i retten onsdag, men avga ingen tilståelse. Han hadde på seg en selvmordsforebyggende vest og tvangstrøyer, og han snakket bare én gang og erkjente sin rett til en rask rettssak. Han skal etter planen stilles for retten 7. januar.

Hyllestene har fortsatt å strømme inn fra hele Hollywood. Tragedien har også forsinket utgivelsen av Rob Reiners siste prosjekt, en konsertfilm med Spinal Tap som opptrer i Stonehenge, mens filmverdenen sørger over en av sine mest innflytelsesrike skikkelser.