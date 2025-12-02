Flom og jordskred i Indonesia har ført til over 700 dødsfall

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at minst 708 mennesker har omkommet i flom og jordskred på øya Sumatra i Indonesia, meldte katastrofeorganisasjonen tirsdag, mens myndighetene kappes om å reparere infrastruktur og levere hjelp til isolerte områder.

Byrået sa at tallet var litt lavere enn et tidligere tall på 753, som ble publisert på deres nettsider. De siste ukene har det blitt rapportert om nesten 900 dødsfall i Indonesia på grunn av alvorlige oversvømmelser og jordskred, etter måneder med ekstremvær i Sørøst-Asia, inkludert flere tyfoner på Filippinene og i Vietnam.

Eksperter og tjenestemenn har pekt på avskoging på Sumatra som en faktor som har forverret katastrofene. Rednings- og hjelpemannskaper jobber til lands, til vanns og i luften for å rydde blokkerte veier, levere nødhjelp og gjenopprette skadet infrastruktur. "Vi håper å få fortgang i den logistiske distribusjonen", sier Abdul Muhari, talsmann for nødhjelpsbyrået.