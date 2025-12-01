Dødstallene etter stormen i Sørøst-Asia nærmer seg 700, og katastrofens fulle omfang er avdekket

HQ

Redningsmannskaper i det vestlige Indonesia jobbet mandag med å gjenåpne veier som var begravd av jordskred og oversvømmelser, da klarere vær avslørte det sanne omfanget av en sjelden tropisk storm som har drept nesten 700 mennesker i hele Sørøst-Asia.

Stormen, som ble dannet på uvanlig vis i Malaccastredet, har ført til en uke med styrtregn og voldsomme vinder i Indonesia, Thailand og Malaysia. Indonesia har registrert de høyeste dødstallene så langt, med 502 døde og 508 savnede, ifølge offisielle tall. Thailand har rapportert om 176 omkomne, mens tre personer har omkommet i Malaysia.

I Palembayan på Vest-Sumatra brukte innbyggerne formiddagen på å grave seg gjennom gjørme, opprevne trær og sammenraste hustak i håp om å finne dokumenter, motorsykler og verdisaker som fortsatt var intakte. Pickuper kjørte sakte gjennom ruinene med frivillige og familier som lette etter savnede slektninger.

Indonesia, Thailand og Malaysia

Ifølge Indonesias nasjonale katastrofebyrå har mer enn 28 000 hjem blitt skadet, og 1,4 millioner mennesker er berørt. President Prabowo Subianto reiste rundt i de tre hardt rammede provinsene på mandag, berømmet den lokale motstandskraften og lovet å gjenopprette viktige veier, broer og telekommunikasjoner "så raskt som mulig".

Thailand er også på vei inn i gjenopprettingsfasen. Oversvømmelser i åtte sørlige provinser har rammet rundt 3 millioner mennesker, og Songkhla har lidd de største tapene. Hat Yai, et viktig kommersielt knutepunkt, opplevde det kraftigste regnfallet på én dag på 300 år. Statsminister Anutin Charnvirakul har satt et mål om at innbyggerne skal kunne vende hjem innen syv dager.

I mellomtiden har 11 600 mennesker blitt evakuert fra evakueringssentre i Malaysia, og landet forbereder seg på nye bølger av oversvømmelser. Stormen kommer etter flere måneder med intenst vær i hele regionen, blant annet tyfoner på Filippinene og i Vietnam. Forskere advarer om at klimaendringene sannsynligvis vil føre til at ekstreme hendelser som dette blir stadig vanligere.