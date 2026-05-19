Dødstallene for ebolautbruddet i DR Kongo stiger med 131 rapporterte dødsfall

Nylig skrev vi om det siste utbruddet av ebolasykdommen i Den demokratiske republikken Kongo, og bemerket at de første rapportene allerede hadde vist at over 60 mennesker hadde dødd av viruset, mens ytterligere 246 tilfeller var rapportert. I dagene som har fulgt ser det ut til at utbruddet sprer seg, for nå melder BBC News at 131 mennesker har dødd av sykdommen, og at ytterligere 513 tilfeller er rapportert.

Denne situasjonen og den urovekkende spredningen har fått Verdens helseorganisasjon til aktivt å omtale utbruddet som en internasjonal krisesituasjon. Det mest bekymringsfulle ved utbruddet er at det allerede har krysset landegrensene, og Uganda har nå bekreftet et dødsfall og to nye tilfeller av ebola.

For dem som frykter sykdomsepidemier, skal det sies at relevante myndigheter og regjeringer for øyeblikket er i gang med sporing og etterforskning for å finne kilden til utbruddet og samtidig identifisere alle som kan være smittebærere og bidra til spredning av ebola.

Det har også kommet rapporter om at internasjonale leger har blitt smittet av sykdommen, og mange av disse personene vil snart bli overført til institusjoner i Tyskland for å sikre at de blir behandlet på riktig måte og ikke sprer sykdommen globalt.