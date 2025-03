Dødstallene i Gaza når 50 000 mens Israels krig mot Hamas intensiveres

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Dødstallet i Gaza har passert 50 000 etter at krigen mellom Israel og Hamas går inn i sin sjette måned, ifølge områdets helsedepartement.

De aller fleste av de drepte er kvinner og barn, og kampene fortsetter å intensiveres etter at Israel har gjenopptatt luftangrepene og bakkeoperasjonene i Gaza. De humanitære forholdene forverres, med sykehus i ruiner og store deler av Gazas befolkning på flukt.

Israel har advart om at situasjonen bare vil bli verre, og forsvarsminister Israel Katz har understreket at Israel vil opprettholde et permanent nærvær i deler av Gaza. Inntil videre gjenstår det å se hvordan det internasjonale samfunnet vil reagere på den eskalerende volden.