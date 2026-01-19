Dødstallene stiger til 21 i høyhastighetstogulykken i Sør-Spania: "En natt med dyp smerte"

HQ

Som vi rapporterte tidligere, omkom 7 personer i en høyhastighetstogulykke i Sør-Spania. Nå bekrefter myndighetene at dødstallet har steget til 21, og at rundt 100 personer er skadet, hvorav 25 er i alvorlig tilstand, etter at to tog sporet av nær Adamuz i Córdoba-provinsen søndag kveld.

Spanias statsminister Pedro Sánchez sier at han følger redningsarbeidet nøye og har ryddet kalenderen sin for å fokusere på tragedien. Kong Felipe VI og dronning Letizia har også fulgt situasjonen, mens militæret og redningsmannskaper bistår på ulykkesstedet.

Pedro Sánchez på X: "I kveld er en natt med dyp smerte for landet vårt på grunn av den tragiske jernbaneulykken i Adamuz. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med ofrenes familier og nærmeste. Ingen ord kan lindre en slik enorm lidelse, men jeg vil at de skal vite at hele landet står sammen med dem i denne ekstremt vanskelige stunden. Alle nødetatene arbeider koordinert og uten hvile."

Kollisjonen involverte et Iryo-tog på vei fra Málaga til Madrid, som sporet av og skjøv et annet Renfe-tog fra Madrid til Huelva ut av sporet og ned en fylling. Noen passasjerer brukte nødhammere for å komme seg ut av de veltede vognene. Lokale sykehus har behandlet de skadde, mens innbyggerne i Adamuz har åpnet krisesentre for å gi de overlevende husly.

Transportminister Oscar Puente beskrev avsporingen som "veldig merkelig", og bemerket at den skjedde på en rett strekning som nylig hadde blitt fornyet. Årsaken til ulykken er ennå ikke fastslått, og togtrafikken mellom Madrid og Andalucía er fortsatt innstilt mens etterforskningen fortsetter....