Dødstallene stiger til 25 etter russiske angrep i Vest-Ukraina

Som vi rapporterte tidligere i dag, har Russland i løpet av natten gjennomført et massivt angrep over hele Ukraina, med minst 10 døde og 86 skadde. Nå vet vi at antallet ofre har steget til minst 25 drepte.

Dette skjedde etter at russiske droner og raketter i natt traff boligblokker og energianlegg i Ternopil og andre deler av Vest-Ukraina. Nødetatene rykket ut til åstedene, og det ble rapportert om flammer i de øverste etasjene av bygningene.

Angrepene sammenfaller med Zelenskijs besøk i Tyrkia for å gjenopplive fredsforhandlingene. Ukrainske myndigheter sa at rundt 25 personer fortsatt var savnet, og ba om økt støtte fra allierte, inkludert luftvernmissiler og fortsatte sanksjoner mot Russland.

Russland benekter at angrepene var rettet mot sivile, og hevder at angrepene var et svar på påståtte ukrainske angrep. Ukrainske myndigheter avviste disse påstandene og beskrev angrepene som bevisste angrep på innbyggerne, og planla å ta saken opp i FNs sikkerhetsråd.