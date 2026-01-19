Dødstallene stiger til 39 i høyhastighetstogulykken i Sør-Spania: En av de dødeligste jernbanekatastrofene i historien

HQ

Som vi rapporterte tidligere, hadde en høyhastighetstogulykke i Sør-Spania opprinnelig krevd 7 menneskeliv. Senere fikk vi nyheten om at dødstallet hadde steget til 21. Spanske myndigheter bekrefter nå at minst 39 mennesker har omkommet, og at flere titalls er skadet, etter at to tog kolliderte og sporet av nær byen Adamuz i Córdoba-provinsen søndag kveld.

Nye opplysninger fra jernbaneoperatøren Iryo viser at rundt 300 personer befant seg om bord på toget Málaga-Madrid da det sporet av rundt kl. 19.40, krysset over på et tilstøtende spor og kolliderte med et møtende Renfe-tog. Det andre toget ble tvunget av sporet og ned en fylling, og flere vogner ble alvorlig knust.

Nødetatene i Andalucía opplyser at 122 personer ble behandlet for skader, mens 48 fortsatt var innlagt på sykehus mandag morgen. Brannmannskaper sa at redningsarbeidet ble forsinket av vridd metall og veltet vogner, og at noen passasjerer fortsatt satt fastklemt flere timer etter ulykken.

"Vi må fjerne lik for å nå frem til alle som fortsatt kan være i live", sier brannsjef Paco Carmona i Córdoba. Togtrafikken mellom Madrid og Andalucía er fortsatt innstilt mens etterforskerne jobber med å finne årsaken til ulykken, som er en av de dødeligste jernbanekatastrofene Spania har opplevd på mer enn ti år.

Pedro Sánchez på X: "I kveld er en natt med dyp smerte for landet vårt på grunn av den tragiske jernbaneulykken i Adamuz. Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse med ofrenes familier og kjære. Ingen ord kan lindre en slik enorm lidelse, men jeg vil at de skal vite at hele landet står sammen med dem i denne ekstremt vanskelige stunden. Alle nødetatene arbeider koordinert og uten hvile."

I juli 2013 opplevde Spania århundrets dødeligste togkatastrofe, da et tog med en hastighet på 179 km/t kjørte av sporet på en strekning med fartsgrense på 80 km/t i den nordvestlige delen av Galicia, noe som førte til at 80 mennesker mistet livet.