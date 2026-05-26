Dødsulykke i Belgia: Tog kolliderer med skolebuss

En kollisjon på en planovergang mellom et persontog og en minibuss fra en spesialskole har ført til at fire personer, to av dem mindreårige, omkom i morges rundt kl. 08.15 i den belgiske byen Buggenhout, 30 kilometer nord for Brussel. Det var rundt hundre passasjerer på toget, og ingen av dem ble skadet, men i minibussen omkom to skolebarn, sjåføren og en lærer som reiste sammen med dem.

Det pågår fortsatt etterforskning for å fastslå årsakene til den tragiske ulykken. Ifølge rapportene var bommene nede, og signalet på planovergangen var rødt. Lokføreren hadde aktivert nødbremsene, men det var for sent. Belgias justisminister Annelies Verlinden har uttrykt sin sorg og uttalt at påtalemyndigheten "følger situasjonen nøye" for å iverksette en etterforskning av ulykken, som man foreløpig ikke kjenner årsakene til.