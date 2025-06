Dødt ved ankomst: Firebreak sliter med å vekke interesse

HQ

Står Remedy bak den neste lagbaserte FPS-floppen? Alle tegn tyder på det. Etter den ikke-eksisterende spillerbasen og stønningen på nettet å dømme, virker nesten ingen interessert i å prøve - eller holde seg til -FBC: Firebreak. Utviklerne hadde kanskje håpet på litt Control-magi i flerspillerformat, men spillerne har i stedet fått servert et rot av slitsom våpentesting, null innhold og søppeloptimalisering.

Det er ganske tydelig at dette spillet - knapt to dager gammelt - har generert mer gjesp enn jubel i spillverdenen. Det hjelper heller ikke å sette en prislapp på 40 dollar på noe som i bunn og grunn føles som et flerspillertillegg til Control-universet. Og det er bare å ta en titt på Steam-tallene: for øyeblikket spretter de mellom 700 og 1 000 samtidige spillere, med en topp på ikke engang 2 000.

Blant Steam-anmeldelsene finner du perler som :

"Våpenbruken føles på en eller annen måte 10 ganger verre enn Control ... I bunn og grunn er dette spillet alt folk sier det er: repetitivt, kjedelig, mangel på innhold. Optimaliseringen er også ganske dårlig."

Ikke akkurat noen rosende omtale. På nettet blir spillet allerede kalt "Concord 2" - og det er akkurat det det risikerer å bli hvis ikke tallene klatrer raskt. Men for å være rettferdig, kastet Remedy sannsynligvis ikke noe sted i nærheten av fjellet med kontanter på det som Sony gjorde på den overfylte kalkunen.

Har du prøvd Firebreak, eller er du - som folk flest - helt uinteressert?