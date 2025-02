Dog Man markerer sitt territorium på kino med 40 millioner dollar

HQ

DreamWorks Animations Dog Man har skapt bølger på kino den siste helgen, og åpnet til 36 millioner dollar i USA. Kombinert med de internasjonale inntektene på 4,5 millioner dollar, har filmen nå spilt inn over 40 millioner dollar etter bare den første helgen.

Box Office Mojo viser at animasjonsfilmen - basert på verkene til Kaptein Supertruse-forfatter Dav Pilkey - holdt seg på førsteplass gjennom hele åpningshelgen og ble den nest beste animasjonsfilmen som åpnet i USA i januar, etter DreamWorks' andre film Kung Fu Panda 3.

Dog Man hadde et budsjett på 40 millioner dollar, og selv om billettsalget har nådd 40 millioner dollar, har den ennå ikke gått i null, men den er nok et bevis på at DreamWorks har hatt en god utvikling de siste 12 månedene, og har tjent penger med Kung Fu Panda 4, The Wild Robot og nå Dog Man.