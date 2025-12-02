Dog Man: The Musical kommer endelig til Europa i 2026

HQ

Tidligere i år kom animasjonsfilmatiseringen av forfatteren Dav Pilkeys Dog Man på kino, slik at fansen (hovedsakelig de yngste) kunne oppleve eventyrene til den menneskelignende hunden på det store lerretet. Dette var imidlertid ikke første gang historien ble filmatisert, for allerede i 2019 ble det laget et musikalsk teaterstykke basert på boken, som ble satt opp på Broadway.

Flere år senere er det nå bekreftet at dette musikalske teaterstykket vil få sin europeiske debut, og sommeren 2026 vil Southbank Centre i London være vertskap for forestillingen.

Ifølge The Guardian er stykket inspirert av en rekke historier som omhandler Dog Man, inkludert A Tale of Two Kitties og Lord of the Fleas, og det vil inkludere et bredt spekter av karakterer utover den titulære hunden, som Petey the Cat og klonen hans Lil' Petey, roboten 80-HD, og cyborgfisken Flippy også.

Forestillingen vises i London mellom 30. juli og 16. august, så sett av datoene i kalenderen hvis du har en unge som elsker Pilkeys tegneserier.

