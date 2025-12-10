Dogpile er et roguelike-spill om å slå sammen små hunder til større hunder

Indiespillbransjen klarer alltid å underholde og imponere. Som en del av Day of the Devs siste showcase, dukket utviklerne Studio Folly og Toot Games opp for å vise frem sitt kommende prosjekt, en tittel som vanskelig kan beskrives som noe annet enn merkelig.

Det er kjent som Dogpile, og det er et ganske bokstavelig navn som gjenspeiler premisset om å slå sammen mindre hunder til større hunder. Jepp, merkelig er bare én måte å betrakte det på. Spillet er faktisk strukturert som en roguelike kortstokkbygger der du "spiller" hunder og får penger i prosessen for å tilpasse hundene dine med spesielle egenskaper. Deretter kan du velge hvilke hunder du vil beholde i kortstokken din for å sikre deg større sjanse for suksess i fremtiden.

Vi vet ennå ikke en fast lanseringsdato for spillet eller nøyaktig hvilke plattformer det kommer til, men du kan se den korte traileren for Dogpile nedenfor, i tillegg til noen bilder fra spillet.