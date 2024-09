Dokumentar møter dystopi i 2073

Den anerkjente filmskaperen Asif Kapadia er tilbake på det store lerretet med sin nyeste film, 2073.

Filmen utspiller seg 37 år etter en mystisk hendelse, og er en dystopisk thriller som gir et glimt inn i en mørk, teknoautoritær fremtid.

KapadiaMed 2024, som er kjent for filmer som Senna, Amy, og Diego Maradonna, bringer dokumentaristen et dokumentarisk preg til den dystopiske sjangeren, og bruker 2024 som dokumentarisk undersøkelse for å peke på denne forestilte fremtiden som noe som ikke bare er oppdiktet.

Kapadias nyeste film, som er lansert i samarbeid med NEON, Double Agent, og Film 4, er en advarsel om kulturell utradering og den rollen overvåkning, sosiale medier og politisk informasjon spiller i å skape autoritære regimer - og mye penger til få mennesker.