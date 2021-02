Dokumentar om Nintendos historie får premiere i mars

Du ser på Annonser

Om du er lei av dokumentarer om ukjente idrettsstjerner og tvilsomme konspirasjonsteorier, så er det nå noe litt mer spennende på gang. Playing with Power: The Nintendo Story er en ny dokumentarserie i fem deler som forteller historien om det mildt sagt velkjente, japanske firmaet. Den har premiere den 1. mars på Crackle og forhåpentligvis blir den lett tilgjengelig her til lands også. Blant de medvirkende finner vi tidligere Nintendo of America-sjef Reggie Fils-Aimé, men også Xbox-sjefen Phil Spencer og skuespiller Wil Wheaton.

Skaperen Jeremy Snead sier følgende om sitt verk:

"Producing and directing Playing with Power has been a lifelong ambition of mine as an artist, gamer and filmmaker. To see my show not only come to life with such loving care through my team and I's efforts but to also have the opportunity to partner with such a talented and experienced team like Screen Media and Crackle to release the series to the public has just been a dream come true."

Kommer du til å sjekke ut denne?

Takk, IGN