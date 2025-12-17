Dokumentaren "Fra himmel til helvete" skildrer Jorge Martíns MotoGP-sesong, der han "var sikker på at han skulle dø"

HQ

Jorge Martín ble MotoGP-mester i fjor, men 2025-sesongen har vært forferdelig, etter en rekke alvorlige krasjer, skader som var nær ved å være dødelige, og uenigheter med hans nye team, Aprilia.

Heldigvis fikk han en håpefull avslutning: Martín gikk glipp av mer enn halvparten av årets løp, men var tilgjengelig i det siste løpet: Han fullførte ikke av forsiktighetsgrunner, men kunne avslutte sesongen på sykkelen og ble møtt med varm applaus av teamet da han ga seg etter å ha løst problemene (Martín sa at han ville forlate teamet etter bare ett år, og Aprilia truet med å saksøke ham, men de fant en løsning til slutt).

Nå har en 30 minutter lang dokumentarfilm med tittelen "From heaven to hell" blitt lagt ut på MotoGPs nettside, og den forteller om Martíns vanskelige sesong. Kjæresten hans, María Monfot, forteller at Martín sa til henne at "hun var sikker på at han kom til å dø" etter ulykken under Qatar GP 14. april, der han pådro seg lungebetennelse og brakk elleve av flere bein.

I dokumentaren avslørte han også at Honda ønsket å komme med et tilbud, men Massimo Rivola, administrerende direktør i Aprilia, sa at "jeg er lei for det, men vi lar deg ikke gå".

Du kan se dokumentaren "Fra himmel til helvete" her.