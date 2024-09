Dokumentarfilmen Ibelin nærmer seg Netflix-lansering

Den norske dokumentarfilmen Ibelin hadde først premiere på Sundance Film Festival i januar i år, før den gikk sin seiersgang på norske kinoer med over 100.000 besøkende. Neste måned vil den være klar for strømming på Netflix, da under den engelske tittelen The Remarkable Life of Ibelin

Filmen følger livet til Mats Steen, som led av den degenerative muskelsykdommen Duchenne og som ble stadig mer låst til et liv i rullestol uten mulighetene for et vanlig sosialt liv. Da Mats gikk bort i 2014, 25 år gammel, fant familien imidlertid ut at han var et sentralt medlem av en World of Warcraft-laug under alter egoet Ibelin.

I en artikkel i Tudum oppsummerer Netflix filmen slik: "Filmen tar oss med på en reise gjennom bredden av Mats Steens eventyrlige liv på nettet, introduserer oss for Ibelin, hans karismatiske World of Warcraft-persona, og understreker hvordan fellesskap og sjelelige relasjoner kan overskride grensene i den fysiske verden."

The Remarkable Life of Ibelin har premiere på Netflix 25. oktober, og du kan se traileren for filmen nedenfor. Hvis du vil lese våre tanker og inntrykk om filmen kan du også sjekke ut vår anmeldelse fra mars.