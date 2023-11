Dokumentarfilmen Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford lanseres i desember

HQ

Det var nylig vi hørte at den femte filmen om Indiana Jones, også kalt The Dial of Destiny, vil kunne strømmes via Disney+ 15. desember, mens USA får tilgang til filmen allerede 1. desember.

Som prikken over i-en slipper Disney også en dokumentar om Harrison Ford, som selvsagt er mannen bak både Indiana Jones og Han Solo, samt mange, mange flere roller gjennom et helt liv foran kamera. Dokumentaren heter Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford og forteller historien om Fords liv før han kom i rampelyset, men også om hvordan alt forandret seg da han møtte George Lucas og Steven Spielberg, i tillegg til at den viser mye bak kulissene fra hans mest ikoniske filmsett.

En trailer fra Lucasfilm viser Steven Spielberg og Kathleen Kennedy som hyller skuespillerens prestasjoner og kaller Harrison Ford "a once in a generation movie star".

Timeless Heroes: Indiana Jones & Harrison Ford slippes på Disney+ 15. desember.