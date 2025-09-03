Dolby lanserer Vision 2, som innleder en "ny æra for TV-bildekvalitet"

HQ

Gjør deg klar for at filmer og TV-serier kommer til å se enda bedre ut. Dolby har nettopp kunngjort utviklingen av Vision -teknologien, et nytt system som bare kalles Vision 2 og beskrives som en "banebrytende videreutvikling av den bransjeledende innovasjonen innen bildekvalitet".

Når det gjelder hva Dolby Vision 2 vil tilby brukerne, får vi vite at det kommer i form av en "redesignet og enda kraftigere bildemotor", og at når den kombineres med økosystemet, "låser den opp enda mer ut av TV-en din".

Dette vil delvis skje gjennom Content Intelligence innovasjon som vil redusere forbrukernes frustrasjon over for mørke bilder gjennom Precision Black, forbedre kvaliteten gjennom deteksjon av omgivelseslys via Light Sense, og tilby hvitpunktsjusteringer og bevegelseskontroll til fordel for direktesendt sport og spill gjennom Sports and Gaming Optimization.

Disse elementene vil bli forsterket av ny tonekartlegging som vil gjøre det mulig for "høyytelses-TV-er å levere høyere lysstyrke, skarpere kontrast og dypt mettede farger, samtidig som kunstnerens kreative visjon bevares."

Til slutt kan du forvente en forbedring av HDR med nye funksjoner som Authentic Motion, som er "verdens første kreativt drevne bevegelseskontrollverktøy for å få scener til å føles mer autentisk filmatiske uten uønsket rystelser på en shot-by-shot-basis."

Når det gjelder når vi kan forvente å se Dolby Vision 2 i naturen, vil Hisense være den første TV-produsenten som tar i bruk teknologien, med Canal+ som den første streameren som støtter den. Nøyaktig tidspunkt og tilgjengelighetsdatoer vil komme i fremtiden.

