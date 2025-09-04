Dolby presenterer Dolby Vision 2: Smartere, skarpere og mer filmatisk

HQ

Denne uken vender teknologiverdenen blikket mot Berlin, der årets IFA-messe pågår, og en av de mest omtalte kunngjøringene er utvilsomt lanseringen av Dolby Vision 2. Den nye versjonen av Dolbys HDR-format, som siden 2014 har satt standarden for høykvalitets hjemmekino, bygger videre på den etablerte teknologien, men introduserer flere spennende funksjoner.

Den mest iøynefallende av disse er den såkalte Content Engine, en AI-drevet komponent som er utviklet for å optimalisere bildene dynamisk basert både på innholdet på skjermen og de eksterne lysforholdene i rommet - alt i sanntid. En annen sentral innovasjon er Authentic Motion, som Dolby beskriver som verdens første kreativt drevne bevegelseskontrollverktøy. Det lover filmatiske bevegelser uten de distraherende rysteeffektene som ofte plager moderne TV-er.

Dolby Vision 2 lanseres i to nivåer: standardversjonen som er rettet mot vanlige TV-er, og Dolby Vision 2 Max, et premiumalternativ med avanserte funksjoner som er utviklet for å maksimere ytelsen til avanserte skjermer.

Dolby sier selv :

"Dolby Vision 2 Max gir det beste bildet på de mest avanserte TV-ene, og legger til ekstra premiumfunksjoner som er designet for å utnytte disse skjermenes fulle kapasitet. Det gir dramatisk forbedret bildekvalitet til vanlige TV-er, og leverer neste generasjons kjernefunksjoner som muliggjøres gjennom den nye Dolby Image Engine og Content Intelligence."

Den første produsenten som tar i bruk den nye teknologien blir Hisense, som senere i år planlegger å lansere modeller utstyrt med støtte for Dolby Vision 2, drevet av det nye MediaTek Pentonic 800-brikkesettet - det første som fullt ut støtter det oppgraderte formatet.