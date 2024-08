Dolce & Gabbana lanserer hundeparfyme

HQ

Hvis du stadig må vaske hunden din fordi den lille fyren alltid stinker, kan det være lurt å prøve en annen måte å få den til å lukte bedre på. Det er her Dolce & Gabbana ønsker å komme inn i bildet med sin nye duft Fefe.

Fefe koster €99 eller £85 og har et 24 karat gullbelagt poteavtrykk på flasken. Ja, så fancy er den, og den kombinerer duftene av ylang ylang, moskus og sandeltre. D&G sier at duften er sikkerhetstestet og godkjent av veterinærer.

Dette er ikke den første hundeparfymen på markedet, men kanskje er det et nytt skritt i retning av å generere profitt for parfymemerker når de utvider til et nytt publikum. Parfymer og dufter fra mennesker bør ikke brukes på kjæledyr, da de kan forårsake ekstrem irritasjon.

