Dolly Partons søster beroliger fansen etter å ha bedt om bønn for countrymegastjernen

HQ

Etter at sangeren og megastjernen Dolly Parton fikk diagnosen nyrestein og måtte trekke seg fra et Dollywood-arrangement nylig, ba søsteren Freida Parton fansen om å be for Dolly. Freida fikk fansen til å gå i spinn da de fryktet for 79-åringens helse, men hun har siden presisert at situasjonen ikke er så alvorlig.

"Jeg vil oppklare noe", begynner et innlegg fra Freida på Facebook. "Jeg mente ikke å skremme noen eller få det til å høres så alvorlig ut da jeg ba om forbønn for Dolly. Hun har vært litt dårlig, og jeg ba rett og slett om forbønn fordi jeg tror så sterkt på bønnens kraft. Det var ikke noe annet enn en lillesøster som ba om bønn for storesøsteren sin. Takk til dere alle for at dere løftet henne opp. Kjærligheten deres gjør virkelig en forskjell."

Dolly forventes å legge ut en melding på sosiale medier senere i dag for å oppklare eventuelle bekymringer. Hun har utsatt konsertene sine i desember på grunn av pågående helseutfordringer, men regner med at ting vil ordne seg etter noen få prosedyrer.

Uansett ser det ut til at selv om Dolly ikke har den beste helsen akkurat nå, trenger vi ikke å bekymre oss for å miste en av countryens største helt ennå.

Dette er en annonse: