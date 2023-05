Dolph Lundgren: 80-tallets actionstjerner var "fysiske eksemplarer som du kan se opp til"

HQ

Hvem har ikke en forkjærlighet for actionfilmer fra 1980-tallet, spesielt de med muskuløse og ikoniske skuespillere som Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Carl Weathers, Lou Ferrigno og Dolph Lundgren. De var større enn livet individer, en representasjon og motstykke som mangler noe i moderne tid, og som Dolph Lundgren selv reflekterte over i et intervju der han snakker om tilstanden til actionfilmer i dag.

"De er veldig gode nå. Jeg mener, folk er veldig flinke til å sette sammen disse tingene. På den tiden tok du noen som kunne ta av seg skjorta og hadde ekte muskler. Nå tar du noen som har vunnet en Oscar, putter dem i en drakt, og han ser ut som om han har muskler. Noen har ekte fysikk, men på den tiden, Stallone og Schwarzenegger og Van Damme, de var virkelig fysiske eksemplarer som du kan se opp til, ikke bare som en skuespiller eller som en karakter, men som en person, som en mann."

Lundgren fortsatte med å beskrive hvordan for eksempel Arnold og Van Damme hadde en unik tilstedeværelse i filmene sine i de gode gamle dager.

"Det er en annen følelse når du ser Conan the Barbarian med Arnold. Du tror virkelig på det. Du tror virkelig at det er han som gjør det. Det er ingen raske kutt. De prøver ikke å skjule dobbeltgjengeren, fordi han ikke har en dobbeltgjenger, fordi du ikke kunne få en dobbeltgjenger for Arnold. Vel, kanskje i et langskudd, men hvordan kan du doble Arnolds fysikk? Det er umulig. Han måtte gjøre alt selv. Det var det samme med meg og Sly i Rocky IV, all boksingen. Vi hadde ikke dobbeltgjengere. Det var oss."

Tror du actionhelter var bedre før i tiden?