Dolphin tilbyr nå nesten full kompatibilitet med GameCube og Wii

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I lang tid ble emulatorer sett på som verktøy som utelukkende ble brukt til piratkopiering, der skruppelløse gnier mente at skaperne av underholdningen vår ikke burde få betalt for innsatsen sin. Men det fantes også andre bruksområder. Noen utviklet egne spill ved hjelp av dem, og det fantes for eksempel titler som aldri ble utgitt utenfor Japan, noe som gjorde emulatorer til den eneste måten å spille dem på.

I dag tjener de enda et formål: å bevare spill fra fortiden. Når digitale butikker stenger, fysiske medier forsvinner og lisensierte titler havner i et juridisk limbo, er emulatorer ofte den eneste måten å nyte gamle klassikere på. Det betyr ikke at selskaper som Nintendo er spesielt glade for emulatorene, men Overclock3D melder nå at Dolphin-emulatoren nærmer seg full kompatibilitet med praktisk talt alle GameCube- og Wii-spill.

For øyeblikket er 97,8 % av titlene enten spillbare eller bedre, noe som betyr at de høyst har mindre feil i grafikk eller lyd, og hele 69 % av Wii-spillene kjører perfekt. Siden Dolphin-emulatoren også lar deg spille klassikerne i 4K og ofte med høyere bildefrekvens, er den nå et kraftig verktøy når det gjelder å bevare Nintendos historie.

Selvfølgelig vil vi benytte anledningen til å gjøre det klart at vi absolutt ikke mener folk bør piratkopiere spill, men emulatorer har en rolle å spille når det gjelder bevaring, og om noe, mener vi at konsollprodusentene bør gjøre en bedre jobb med å gi folk tilgang til spillhistorien.