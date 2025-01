Dommer David Coote åpner opp etter å ha fått sparken: "Jeg skjulte følelsene mine og seksualiteten min"

HQ

David Coote, dommeren som fikk sparken av Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) etter en rekke kontroverser, inkludert en lekket video av ham som fornærmet Liverpools tidligere manager Jürgen Klopp, har snakket offentlig for første gang siden saken eksploderte i november i fjor.

Coote, som var en av de mest respekterte dommerne i Premier League, ble avskjediget i desember, og dommeren gikk inn i "en av de vanskeligste periodene i mitt liv", og sa til og med at han ikke er sikker på om "jeg hadde vært her i dag" uten støtten fra familien og kollegene.

Coote har åpnet seg i et intervju med The Sun, den samme tabloidavisen som publiserte noen bilder av ham som sniffet et hvitt pulver under UEFA Euro Cup i fjor sommer, der han jobbet som dommer. I intervjuet, og i en uttalelse sendt til medier som Sky Sports, ber Coote om unnskyldning "for enhver fornærmelse forårsaket av mine handlinger og for det negative søkelyset det satte på spillet jeg elsker", og sier at han "har mottatt dypt ubehagelige krenkelser i løpet av karrieren", samtidig som han avslører at han er homofil, men at han har holdt det skjult frem til nå. "Å legge min seksualitet til det ville ha vært veldig vanskelig."

"Jeg kom ikke ut for foreldrene mine før jeg var 21 år. Jeg kom ikke ut for vennene mine før jeg var 25 år. Seksualiteten min er ikke den eneste grunnen til at jeg havnet i den situasjonen. Men jeg forteller ikke en autentisk historie hvis jeg ikke sier at jeg er homofil, og at jeg har slitt med å skjule det".

"Jeg skjulte følelsene mine som ung dommer, og jeg skjulte også seksualiteten min - en god egenskap som dommer, men en forferdelig egenskap som menneske. Og det har ført meg til en hel rekke atferder."

Om videoen der han ble sett si at "Liverpool var dritt" og at Klopp var "a f*cking c*nt", innrømmer han at han ikke var edru. Han innrømmer også at han faktisk sniffet kokain: "Jeg slet med timeplanen, og det var ingen mulighet til å slutte. Og så befant jeg meg i den posisjonen, flukt". Han benekter imidlertid påstandene om at han diskuterte å gi et gult kort før en kamp i Championship (Englands andredivisjon) i 2019.

Til slutt oppfordrer han andre i hans situasjon til å "søke hjelp og snakke med noen, for hvis du holder det inne slik jeg har gjort, må det komme ut på en eller annen måte".