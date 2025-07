Dommere i Luxembourg skal ta stilling til omstridt amnestiavtale for katalanske separatister

HQ

Tirsdagens avgjørende høring i Luxembourg vil ende opp med å avgjøre om Spania kunne gjennomføre et politisk amnesti etter å ha blitt enige med uavhengighetspartiene, og om det er i strid med EUs lover og verdier.

Under gårsdagens høring kom det frem betydelige uenigheter da Europakommisjonens representant sterkt kritiserte amnestiloven, mens advokater for de tiltalte, statsadvokaten og statsadvokaten argumenterte for lovligheten av loven, ifølge Eldiario.

EU-domstolen vil undersøke om Spanias organiske amnestilov, som benåder underslag og terrorhandlinger i forbindelse med procés, faller innenfor EU-retten, og dermed utfordre dens reelle virkeområde. Dette berører både medlemmer av CDR (Komiteene for forsvar av republikken, oversatt fra det katalanske akronymet) og involverte høytstående embetsmenn (Puigdemont, Junqueras, Mas).

EU-kommisjonen har hevdet at loven ikke svarer til en reell allmenn interesse, men til en politisk avtale (PSOE, Junts og ERC) for at den nåværende statsministeren skal få en investitur, og mener at den er i strid med europeiske verdier. I tråd med dette har EU-kommisjonen advart mot faren for å etablere et "selvamnesti" (en lov som skal garantere politisk straffefrihet ved makten), og stiller spørsmål ved om dette er i strid med rettsstatsprinsippene og domstolenes uavhengighet.

Luxembourg stiller også spørsmål ved tidsbegrensningene (2 måneder for å anvende amnestiet) og særlig utelukkelsen av visse terrorhandlinger dersom det ikke har forekommet dødsfall eller tortur, i tilfelle loven er for vid eller vag i forhold til det europeiske antiterrordirektivet.

Etter gårsdagens høring er saken nå klar for dom, selv om det vil ta flere måneder før EU-domstolen kommer med en endelig avgjørelse. Som i tidligere kapitler av procés følges utviklingen nøye i ulike regioner i Europa som enten er selvstendige eller ønsker å bli det.