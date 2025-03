Dommere opphever Trump-administrasjonens masseoppsigelser av føderalt ansatte

HQ

Mens kampen for å krympe det føderale byråkratiet i USA intensiveres, har to føderale dommere gitt Donald Trumps administrasjon et kraftig slag, og beordret gjeninnsettelse av tusenvis av arbeidstakere som har fått brått sparken de siste ukene (via Reuters).

Dommere i Maryland og California slo fast at masseoppsigelsene i 19 byråer, inkludert Environmental Protection Agency og USAs forsvarsdepartement, var i strid med føderale arbeidsrettslige regler.

Disse dommene har vært et betydelig tilbakeslag for administrasjonens kontroversielle forsøk på å redusere arbeidsstyrken, som allerede har ført til oppsigelse av minst 24 000 ansatte på prøvetid. Foreløpig gjenstår det å se hvordan administrasjonen vil reagere.