Dommere fordømmer angrep og trakassering mot dommeren som avviste Jude Bellingham

HQ

Dommere i Spania har publisert en uttalelse der de fordømmer mobbingen og trakasseringen dommeren José Luis Munuera Montero, som dømte kampen mellom Osasuna og Real Madrid forrige helg, ble utsatt for fra sinte Real Madrid-fans. Munuera Montero viste Jude Bellingham rødt kort for dårlig språkbruk, noe som førte til at Madrid spilte mer enn halvparten av kampen med 10 spillere, som endte uavgjort 1-1.

I uttalelsen fra CTA (Den tekniske dommerkomiteen i Spania) heter det at "Vi, de profesjonelle dommerne, ønsker å uttrykke vår absolutte avvisning av angrepene og truslene som vår kollega José Luis Munuera Montero mottar gjennom sosiale nettverk, og som påvirker både ham personlig og hans familie."

Uttalelsen går utover det individuelle tilfellet med Munuera Montero, og sier at "disse angrepene kommer i tillegg til hatet og den verbale volden som vi må utføre vårt profesjonelle arbeid med hver helg", og advarer om at de i de lavere kategoriene ofte blir til fysisk vold.

Dette skjer to uker etter at Real Madrid publiserte et brev der de sier at dommersystemet i Spania er korrupt. I går besøkte klubben CTAs kontorer for å gjennomgå VAR-bilder og samtaler (en standard praksis mange fans bruker), og til tross for "hjerteligheten" i møtet, fastholder klubben at det er en skjevhet mot dem.