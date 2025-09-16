Dommeren frafaller terrortiltalen i Luigi Mangione-saken

HQ

Denne saken har skapt overskrifter i flere måneder. Nå får vi nyheten om at en dommer i New York har frafalt terroranklagene mot Luigi Mangione for drapet på helsedirektøren Brian Thompson, og fastslår at påtalemyndigheten ikke har klart å bevise at angrepet hadde til hensikt å påvirke politikken eller skremme ansatte. Mangione, som har erklært seg ikke skyldig, er fortsatt tiltalt for drap og flere andre forbrytelser, og kan fortsatt risikere livsvarig fengsel hvis han blir dømt. Avgjørelsen har ingen innvirkning på en separat føderal sak, der myndighetene går inn for dødsstraff. Hans neste rettsmøte er berammet til desember, mens tilhengere og kritikere fortsetter å strides om hans motiver og den bredere debatten om helsekostnadene. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig lese mer om den via følgende lenke. Go!