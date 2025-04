Dommeren i den kontroversielle kampen mellom Saint-Etienne og Lyon får ikke dømme denne helgen etter VAR-feil

HQ

Kampen mellom Saint-Etienne og Lyon på søndag var en svært kontroversiell kamp. Den ble stoppet i lang tid etter at en gjenstand (tilsynelatende en mynt) ble kastet av en tilskuer, og traff Mehdi Rahmouni, en assistentdommer. Dommeren, François Letexier, avbrøt kampen, og den ble senere gjenopptatt, på betingelse av at den ville bli fullstendig avlyst hvis det skjedde en ny hendelse. Saint-Etienne endte opp med å vinne 2-1.

Det var imidlertid langt fra den største kontroversen på Derby des Rhône-Alpes. Letexier viste først ut Lucas Stassin fra Saint-Etienne for en voldsom takling på Corentin Tolisso. Senere, etter å ha sjekket med VAR, korrigerte han avgjørelsen sin og ga ham et gult kort.

Men problemet var at det riktige valget var hans første, og Tolisso burde ha sett rødt kort. En feilkommunikasjon med VAR, som viste feil vinkel, førte til at VAR faktisk forverret dommersituasjonen, i stedet for å korrigere den, slik den burde. Willy Delajod, ansvarlig for VAR, fikk mye kritikk i etterkant, men det var Letexier som tok all skylden på banen, og raseriet fra Lyon-supporterne.

Og nå ser det ut til at Letexier, som ble kåret til verdens beste dommer i 2024 av IFFHS, har blitt "straffet" ved å bli satt på sidelinjen denne helgen, ettersom han ikke vil ha ansvaret for noen kamper i ligaens 31. kampdag. Selv om han, som RMC Sport påpeker, kunne ha fått hvile etter en overbelastning av kamper, inkludert returoppgjøret mellom Real Madrid og Arsenal forrige uke (en kamp som ble stoppet i en lengre periode mens VAR sjekket en straffe for Madrid som senere ble annullert).