Dommerstyret fordømmer trusler mot dommer Michael Oliver etter kontroversielt rødt kort til Arsenal

HQ

Premier League-kampen mellom Wolverhampton og Arsenal har utløst en enorm kontrovers etter at dommer Michael Oliver viste rødt kort til Arsenal-spilleren Myles Lewis-Skelly, en avgjørelse som de fleste eksperter mener var feil. Lewis-Skelly begikk en forseelse for å stoppe et kontringsangrep. Ved nærmere ettersyn ville det mest logiske vært et gult kort, men dommeren viste ham direkte rødt kort, og VAR grep ikke inn. Dette førte til at Arsenal spilte med ti spillere fra det 43. minutt.

Selv om Arsenal til slutt klarte å vinne 1-0 på mål av Riccardo Calafiori, og Wolverhampton også mistet en spiller da Joao Gomes da Silva ble utvist, dempet det ikke "Gooners" sinne mot dommeren, hvis avgjørelse også betyr at Lewis Skelly går glipp av tre kamper som utvist.

Mange fans brukte sosiale medier til å kritisere avgjørelsen, og sammenlignet det røde kortet med andre, mye mer voldelige handlinger som ikke ble straffet med rødt kort, og pekte på en interessant data: Michael Oliver har allerede vist åtte røde kort til Arsenal på 55 kamper, mer enn noe annet Premier League-lag.

Men andre fans tok raseriet et skritt videre. Så mye at PGMOL (Professional Game Match Officials Board) har sendt ut en uttalelse der de fordømmer truslene mot Michael Oliver og hans familie. "Ingen funksjonær bør utsettes for noen form for misbruk, og slett ikke de avskyelige angrepene som er rettet mot Michael og hans familie det siste døgnet". De kunngjør at politiet etterforsker truslene. "Dessverre er dette ikke første gang en kampfunksjonær har blitt tvunget til å håndtere trusler i den senere tid".

SkySports-kommentator Jamie Redknapp forsvarer Oliver og beskriver ham som "den desidert beste dommeren i Premier League", og sier at denne typen utskjelling er skammelig og vil avskrekke unge dommere... selv om han heller ikke er enig i at forseelsen var et rødt kort.