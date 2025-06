Domstol gir Trump medhold i midlertidig kontroll over California National Guard

HQ

Siste nytt om USA . En føderal ankedomstol i USA har gitt Donald Trump lov til å beholde kontrollen over Californias nasjonalgarde inntil videre, og har dermed satt en tidligere kjennelse på pause som slo fast at hans utplassering av tropper i Los Angeles sannsynligvis var i strid med loven.

"Og selv om vi mener at presidenten sannsynligvis har myndighet til å føderalisere nasjonalgarden, er det ingenting i vår avgjørelse som tar for seg hvilke aktiviteter den føderaliserte nasjonalgarden kan engasjere seg i", skrev panelet i sin uttalelse.

Panelet uttalte at Trump sannsynligvis hadde handlet innenfor sin myndighet og oppfylt de juridiske terskelverdiene for å føderalisere styrken. I mellomtiden er det ventet at Gavin Newsom vil fortsette sin juridiske kamp, med henvisning til bekymringer over statens suverenitet og troppenes rolle i sivile saker.