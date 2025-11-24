Donald Glover AKA Childish Gambino avslører at han fikk hjerneslag i 2024

HQ

I 2024, midtveis i en svært populær turné, avlyste artisten og skuespilleren Donald Glover AKA Childish Gambino flere datoer med henvisning til helseproblemer. Nå har han avslørt flere detaljer om disse problemene, og det ser ut til at de var mye mer alvorlige enn noen hadde trodd.

I videoer fra Glovers opptreden på Camp Flog Gnaw-festivalen i LA i helgen, ser vi skuespilleren og musikeren sitte på scenen og fortelle om hvordan han fikk hjerneslag i 2024 etter å ha opptrådt i Louisiana kort tid etter at turneen startet.

"De sier at alle har to liv, og det andre livet starter når du innser at du har ett", sa Glover. Det ser ut til at han føler seg mye bedre nå som han er tilbake på scenen, men fansen er bare glad for å ha ham tilbake i en eller annen kapasitet etter det som høres ut som en alvorlig helseskrekk.

Glover spøkte med at han tok etter artistkollegaen og skuespilleren Jamie Foxx, som også fikk hjerneslag i 2023. Glovers hjerneslag viste seg først som en kraftig hodepine, men han opptrådte gjennom det i fjor, noe som viser hvor alvorlig det må ha vært for ham å avlyse konserter i etterkant.