Donald Glover avslører handlingen i den kommende filmen Community

Vi tvilte aldri på at Abed ville få rett i profetien sin, og at Community ville ende opp med "seks sesonger og en film". Selv om filmen fortsatt ikke har noen lanseringsdato, forventes det at innspillingen starter ganske snart, og alle hovedkarakterene er bekreftet å gjenta rollene sine.

Dette inkluderer den svært travle Donald Glover, som forlot TV-serien tidlig i sesong 5, og i et intervju med The Hollywood Reporter delte han det overordnede plottet for filmen Community:

"Ja, [Dan Harmon] fortalte meg hva han ville ha, og jeg sa: 'Dette høres bra ut'. Det er en gjenforening på college, men Abed [Danny Pudis rollefigur] er en stor regissør nå, og dette er hans hovedverk. Jeg tenkte: 'Dette høres jævlig bra ut'."

Gleder du deg til å se Jeff Winger og studiegruppen hans gjøre ugagn på Greendale Community College igjen, og hva synes du om handlingen?