HQ

Den kanadiske skuespilleren Donald Sutherland har gått bort etter lang tids sykdom. Han ble 88 år gammel og er kjent for filmer som The Hunger Games, Kellys helter og M*A*S*H. Han spilte også mot sønnen Kiefer Sutherland i filmen Forsaken fra 2015 (de spilte inn tre filmer sammen totalt), som delte sin fars bortgang via et innlegg på Instagram.

Med over 190 roller i filmer og TV-serier hadde han en lang og imponerende karriere, og i november kommer hans memoarer "Made Up, But Still True" ut.

Hvil i fred.