Donald Trump advarte om at han vil forsøke å forby dataspill som "glorifiserer" vold

I dag våknet Europa opp til nyheten om at Donald Trump nok en gang blir president i USA. I påvente av den endelige opptellingen og de siste plassene som skal fordeles, er Trumps seier definitiv.

Ideologier og politiske meninger til side, her er fakta. Donald Trump uttalte i en av sine siste taler før valget at et av hans første tiltak ville være å redusere kraftig eller helt forby spill som "glorifiserer vold". Det nøyaktige øyeblikket finner du i innlegget nedenfor.

Det er vanskelig å forstå hva slags spill Trump sikter til, spesielt når vi vet at titler som Call of Duty: Black Ops 6 nettopp har blitt lansert til overveldende suksess, og er utviklet av amerikanske studioer og eid av Microsoft. Vi vet også at GTA VI kommer til konsoller i nær fremtid, så det kan også bli en syndebukk for Donald Trumps valgløfter. En tale der han ikke på noe tidspunkt nevnte strengere tiltak for å begrense bruk og eierskap av skytevåpen, en rettighet amerikanerne har hatt siden det andre grunnlovstillegget i 1791.

Og en interessant vending er at en av Trumps viktigste mediestøttespillere i presidentvalgkampen og en mulig topprådgiver i hans nye jobb som statsoverhode, Elon Musk, var den som for to dager siden kom med uttalelser som var stikk i strid med dignitarens, og hevdet at videospill er en mektig industri som må støttes mer, og som også lovpriste helsefordelene ved dem. Musk hevdet til og med å være blant de 20 beste spillerne av Diablo IV i dag. Et spill som kanskje kan anses å være i Trumps faresone.

Hva synes du om den nye amerikanske presidentens ord, og tror du vi vil se en ny statlig heksejakt mot dataspill?