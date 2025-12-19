Donald Trump annonserer "Patriot Games" med én mann og én kvinne, og folk sammenligner det med Hunger Games

HQ

USAs president Donald Trump har hevet noen øyenbryn og utløst en rekke memes da han kunngjorde den første utgaven av "Patriot Games", et fire dager langt arrangement med to high school-idrettsutøvere, en mann og en kvinne, fra hver av de 50 statene.

Det er ikke mye informasjon om arrangementet, som skal finne sted høsten 2026 og vare i fire dager. Men Trump lovet i en video som ble lagt ut på sosiale medier at "det ikke vil være noen menn som spiller i kvinneidrett", en påminnelse om forbudet hans administrasjon har mot at transkvinner deltar i kvinneidrett, en presidentordre han undertegnet i februar i år, kort tid etter at han kom tilbake til Det hvite hus.

Internett reagerte umiddelbart med å legge ut memes som sammenlignet Patriot Games med Hunger Games, bok- og filmserien der én gutt og én jente fra hvert av distriktene blir valgt ut til å delta i en serie kamper på liv og død.

Patriot Games er ett av arrangementene som skal feire 250-årsjubileet for grunnleggelsen av landet. Andre arrangementer er blant annet en "Great American State Fair" med utstillinger fra alle delstatene, og UFC-arrangementet i Det hvite hus 14. juni.