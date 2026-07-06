Donald Trump bekrefter at han ringte FIFA-president Gianni Infantino for å «vurdere» sanksjonen mot Balogun

HQ

USAs president Donald Trump har bekreftet det flere medier rapporterte om søndag: at han direkte påvirket FIFAs beslutning om å oppheve den én kamp lange suspensjonen til den amerikanske fotballspilleren Folarin Balogun, slik at han kan delta i kveldens åttendedelsfinale mot Belgia.

I en tale i Det ovale kontor mandag bekreftet Trump at han selv ba FIFA «bare om å vurdere saken på nytt», og at han snakket direkte med FIFA-president Gianni Infantino (som tildelte ham«FIFA-fredsprisen» i desember i fjor) fordi han «ikke mente det var en overtredelse», med henvisning til en hendelse i en kamp mellom USA og Bosnia-Hercegovina, som førte til at Balogun – USAs toppscorer med tre mål så langt – fikk et direkte rødt kort, noe som utløste en automatisk utestengelse på én kamp for den påfølgende kampen.

Denne saken har blitt møtt med nesten enstemmig avvisning fra fotballverdenen, og UEFA har uttalt at «en rød linje er blitt krysset» og at turneringens troverdighet og sportens integritet risikerer å bli undergravd.

Lagene har ikke lov til å protestere mot disse automatiske utestengelsene, som er ganske vanlige, men Trump mente at det ikke var en overtredelse, bare «to flotte idrettsutøvere som kolliderte og viklet seg inn i hverandre», og brukte sin innflytelse til å få FIFA til å ta en enestående beslutning – en beslutning som står i direkte strid med FIFAs egne regler, som sier at røde kort-avgjørelser er endelige, slik Det kongelige belgiske fotballforbundet har påpekt.

For Trump ville det imidlertid, dersom Balogun hadde sonet utestengelsen, ha «satt et stort merke på turneringen». Ifølge The Guardian begynte Trump å ringe rundt onsdag i et forsøk på å få FIFA til å omgjøre avgjørelsen, noe som ville ha hindret ham i å regne med lagets toppspiss før kveldens kamp ( kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST tirsdag).