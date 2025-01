Donald Trump bekrefter at Microsoft er interessert i å kjøpe TikTok

HQ

Microsoft har gjort flere spektakulære oppkjøp i spillverdenen siden 2014, ikke minst Minecraft, Obsidian Entertainment, Bethesda og Activision Blizzard. Men det gigantiske teknologiselskapet bruker også penger på andre ting, og nå ser det ut til å være på tide med et nytt gigantoppkjøp.

Ifølge Reuters har president Donald Trump bekreftet at Microsoft for tiden forhandler om å kjøpe TikTok. Den kinesiske sosiale medietjenesten har lenge vært under kritikk fordi det er mistanke om at det kinesiske kommunistregimet misbruker dataene de samler inn, og at algoritmer kan brukes til å forsøke å undergrave demokratiet i Vesten og spre konspirasjonsteorier.

I tillegg har mange, inkludert Elon Musk, påpekt hvor urimelig det er at Kina får lov til å pushe appene sine i Vesten, mens alle vestlige motstykker blir stoppet i Kina. Derfor er det stor risiko for at TikTok blir lagt ned i USA hvis ingen amerikanske selskaper kan ta over, noe som sannsynligvis vil bety tjenestens død også i Europa.

Det nærmeste Microsoft kommer i dag, er Skype og LinkedIn, som neppe kan kalles sosiale medier. Selskapets Azure -servere brukes til viktige TikTok-funksjoner, så de har gode forutsetninger for å ta over driften.

Hvis dette virkelig skjer, vil det også få konsekvenser for oss gamere, man kan se for seg at det blir full TikTok-integrasjon med Xbox-tjenester, for eksempel for å kunne dele videoer og lignende. Det er imidlertid fortsatt en lang vei å gå, og Oracle sies også å være interessert, og tidligere har Elon Musk og Walmart uttrykt en viss interesse for en overtakelse.