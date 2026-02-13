Donald Trump benåder fem tidligere NFL-spillere som er funnet skyldige i narkotikasmugling og mened

HQ

Donald Trump har benådet fem tidligere NFL-spillere (en posthumt) som sonet dommer for ulike forbrytelser, inkludert narkotikahandel. Det dreier seg om Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry og Billy Cannon.

Klecko sonet en dom for mened, etter å ha løyet for en føderal storjury som etterforsket forsikringssvindel. Newton, som vant Super Bowl tre ganger, erklærte seg skyldig etter at myndighetene hadde funnet 10 000 dollar og 175 kilo marihuana. Lewis ble tatt for å prøve å selge narkotika, og Henry erklærte seg skyldig i å ha finansiert en narkotikaring som flyttet narkotika mellom Colorado og Montana.

Cannon, som døde i 2018 i en alder av 80 år, sonet tre år for sin rolle i en pengetrykkeroperasjon. Avgjørelsen er tatt av Trumps administrasjon etter råd fra deres "benådningssar".

"Som fotballen minner oss om, bygger dyktighet på mot, nåde og mot til å reise seg igjen. Det samme er nasjonen vår", skrev Alice Marie Johnson, "benådningssar" fra Trumps administrasjon, som selv er en tidligere fange som ble dømt til livsvarig fengsel for kokainsmugling. Johnson ble benådet av Trump i 2018 etter 21 år i fengsel og ble utnevnt til "benådningssar", en ny rolle som aldri før har vært sett, og som fungerer som rådgiver for å anbefale andre fanger for benådning.