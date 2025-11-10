Donald Trump ble buet ut under NFL-nederlaget til Washington Commanders, og vil at stadion skal oppkalles etter ham

HQ

Donald Trump så sitt eget lag Washington Commanders bli banket av Detroit Lions i NFL med 22-44 på søndag, etter å ha blitt buet ut av en stor del av tilskuerne på Northwest Stadium. Trump ble den tredje sittende presidenten som overvar en NFL-kamp i ordinær sesong, etter Richard Nixon i 1969 og Jimmy Carter i 1978. Han fulgte kampen fra balkongen sin, og da han ankom da kampen hadde startet, ble han buet ut hver gang kameraene viste ham, eller da han leste en ed under en seremoni for de militære i pausen.

Washington DC, med en sterk demokratisk støtte, kan ende opp med å få et stadion oppkalt etter Trump. Ifølge ESPNs kilder ønsker den amerikanske presidenten at det nye planlagte stadionet, som skal bygges på tomten til det gamle RFK Stadium før 2030, blir oppkalt etter ham. Avgjørelsen er imidlertid ikke opp til Trump eller laget, men til District of Columbia Council, som skal leie ut stadionet til The Commanders, og National Park Service, som forvalter tomten der det skal bygges.

"Det ville jo være et vakkert navn, ettersom det var president Trump som gjorde ombyggingen av det nye stadionet mulig", sa Det hvite hus i en uttalelse.

Tidligere hadde Trump truet med å blokkere byggingen av stadion hvis laget ikke endret navnet tilbake til det opprinnelige Washington Redskins, et navn som ble droppet i 2020 på grunn av sine rasistiske konnotasjoner.

Trump har latt seg se på flere idrettsarrangementer, som Super Bowl forrige sesong, eller FIFA Club World Cup, der han som kjent "krasjet" Chelseas seiersbilde.