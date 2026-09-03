Donald Trump blir den første levende amerikanske presidenten på et århundre som avbildes på en mynt

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United States Mint har offisielt lansert en ny 1-dollar-mynt, som skriver historie ved å være den første gangen på et helt århundre at en levende amerikansk president er avbildet på forsiden av en mynt.

President Donald Trump er avbildet på 1-dollar-mynten sammen med ordene «liberty» og «in god we trust», samt en dato som markerer USAs 250-årsjubileum, nemlig «1776–2026».

Det bør nevnes at mynten er en minnemynte, noe som betyr at den ikke vil bli masseprodusert for omløp, da hver mynt har en verdi på rundt 61 dollar. I denne sammenheng nevnte US Mint, ifølge BBC News, at mynten legemliggjør «ånden, stoltheten og arven til en nasjon som nærmer seg sitt milepæl-jubileum».

Det er også verdt å merke seg at mynten ikke er av gull, men består av 88,5 % kobber, mens resten av materialet består av sink, mangan og nikkel. Mynten vil tilsynelatende også følge med en spesialutgave av en 250-dollarseddel, igjen for å feire USAs 250-årsjubileum, og som også vil ha Trumps ansikt på seddelen.